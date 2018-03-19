​Посол завершает дипмиссию

Гульшара Абдыкаликова поблагодарила Стефано Раваньяна за плодотворную работу в Казахстане и пожелала дальнейших успехов. Госсекретарь подчеркнула, что в период его дипломатической миссии был организован визит Президента Нурсултана Назарбаева в Италию для участия в ЭКСПО-2015 в Милане. Она также выразила признательность руководству Италии за участие в ЭКСПО-2017, отметив, что италь­янский павильон представил лучшие разработки в сфере «зеленых» технологий.

Гульшара Абдыкаликова поздравила Италию с текущим председательством в ОБСЕ и успешным непостоянным членством в Совете Безопасности ООН в течение 2017 года.

– Мы с большим интересом следили за парламентскими выборами в Италии, по итогам которых будут сформированы новые составы Парламента и Правительства, – отметила Госсекретарь.

Также в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние казахстанско-итальянских отношений и перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Как отметила Госсекретарь, за 25 лет между нашими странами налажены доверительные взаимоотношения, которые достигли уровня стратегического партнерства. Италия – третий крупнейший торговый партнер Казахстана, товарооборот с ней в 2017 году составил 9,6 млрд долларов. За период с 2005 по 2017 год объем прямых итальянских инвестиций в казахстанскую экономику составил 5,8 млрд долларов, в нашей стране действует 228 совместных предприятий с итальянским участием.

В беседе с послом Гульшара Абдыкаликова также подняла два актуальных вопроса текущей повестки казахстанско-итальянских отношений. Так, она напомнила о подписанном между Казахстаном и Европейским союзом Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое уже ратифицировали 23 государства ЕС, и Казахстан ожидает проведения аналогичной процедуры Италией. Кроме того, Госсекретарь пригласила представителей итальянской стороны на Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в октябре 2018 года.

Стефано Раваньян отметил, что в Казахстане он проработал 3,5 года и поблагодарил казахстанскую сторону за прекрасное сотрудничество и участие в реализации многих совместных мероприятий.

– Не все, что я запланировал, удалось полностью воплотить, потому что было много задумок и мероприятий. Но в целом, я считаю, что баланс моей работы здесь положительный, – сказал Стефано Раваньян. – Среди проектов, которые в период моей дипмиссии не удалось реализовать, должен отметить запуск прямого авиасообщения между Казахстаном и Италией. Но мы надеемся, что уже в нынешнем году, летом, у нас получится открыть такой рейс.

Дипломат подчеркнул, что сегодня казахстанско-итальянские отношения на подъеме и интенсивно развиваются, есть большой потенциал для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, итальянская сторона с интересом наблюдает за работой в области цифровизации в Казах­стане, за проектами в рамках Экономического пояса Шелкового пути, и его страна готова использовать все имеющиеся возможности для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.