Посольство Израиля в Нур-Султане оцепили из-за подозрительных мешков
В Нур-Султане оцепили посольство Израиля из-за двух мешков с подозрительными знаками, доставленных в здание по почте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, на канал 102 поступило сообщение из Посольства Израиля по факту получения по почте двух мешков с подозрительными знаками.
Выяснилось, что посылка доставлена из Тель-Авива через Алматы, с превышением веса на 7 кг.
"Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был оцеплен район БЦ "Азия", где располагается посольство Израиля. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа ДП, кинологи и экстренные городские службы. С помощью служебных собак был проведен осмотр здания и прилегающей территории. В ходе проверки сотрудниками полиции опасных предметов в мешках не обнаружено. В мешках оказались личные вещи", - рассказали в полиции.