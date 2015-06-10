Посольство Казахстана в Италии встретилось с усыновившими казахстанских детей семьями

Центральное место в программе праздничных мероприятий заняло ознакомление всех участников с главной достопримечательностью посольства – казахской юртой, а также с культурой и традициями казахстанского народа. Гостям была предложена дегустация национальных блюд.



Отмечается, что посольство Казахстана на постоянной основе проводит встречи с семьями, усыновившими казахстанских детей. Целью таких встреч является поддержание культурных связей детей с исторической родиной и их знаний родного языка.



Для всех детей, побывавших на празднике, прошедшее мероприятие стало еще одной возможностью поближе познакомиться с их родиной – Казахстаном, его прошлым и настоящим.

