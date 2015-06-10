Посольство Казахстана в Италии встретилось с усыновившими казахстанских детей семьями
Международный День защиты детей Посольство Казахстана в Италии отметило праздничными мероприятиями, участие в которых приняли итальянские семьи, усыновившие детей из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Для маленьких гостей и их родителей казахстанские дипломаты провели экскурсию по территории посольства – знаменитой вилле Манзони, история которой относится к древнеримскому периоду, подготовили игровую программу, спортивные эстафеты и детскую дискотеку.
Центральное место в программе праздничных мероприятий заняло ознакомление всех участников с главной достопримечательностью посольства – казахской юртой, а также с культурой и традициями казахстанского народа. Гостям была предложена дегустация национальных блюд.
Отмечается, что посольство Казахстана на постоянной основе проводит встречи с семьями, усыновившими казахстанских детей. Целью таких встреч является поддержание культурных связей детей с исторической родиной и их знаний родного языка.
Для всех детей, побывавших на празднике, прошедшее мероприятие стало еще одной возможностью поближе познакомиться с их родиной – Казахстаном, его прошлым и настоящим.