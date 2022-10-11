Посольство Казахстана в Украине могут полностью эвакуировать – МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в кулуарах Правительства заявил о возможности полной эвакуации посольства Казахстана в Украине, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представитель ведомства отметил, что к этому часу посольство Казахстана в Украине работает.

"Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная. К этому часу неизвестно, в какой город могут эвакуировать сотрудников посольства", – сказал Смадияров.

Власти Казахстана проверяют, сколько сейчас наших граждан находятся в Украине.

"Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства в Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу", – заключил официальный представитель МИД РК.