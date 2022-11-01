Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам

Посольство РК в Украине опубликовало обращение к казахстанцам, передает Kazpravda.kz.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", – говорится в распространенной информации.

Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины.

"Если Вы всё же решили остаться в Украине, просим актуализировать свои контактные данные и заполнить форму", - добавили в пресс-службе.