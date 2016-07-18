Посольство Турции в Астане сделало официальное заявление

Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык сделал официальное заявление по ситуации в его стране после произошедшей попытки госпереворота с участием военных, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вечером 15 июля 2016 года в различных городах Турции, в первую очередь в Стамбуле и Анкаре была предпринята попытка переворота, совершенная группой военных разных званий, укоренившихся в структуре вооруженных сил Турции. Попытка военного переворота, в которую в большинстве были вовлечены некоторые части, относящиеся к командованию Военно-воздушных сил, Главному командованию жандармерии Турецкой Республики и бронетанковых подразделений, с самого первого момента была отвергнута командованием и руководством вооруженных сил Турции", – сказал Невзат Уянык.
Посол подчеркнул, что как органы безопасности, так и органы прокуратуры перед попыткой военного переворота в срочном порядке приняли необходимые меры и предотвратили развитие этого процесса.
"Народ нашей страны, встав рука об руку с государством, проявив историческую солидарность, вышел на улицы, встал перед танками путчистов и, таким образом, стал препятствием для этой попытки переворота. Попытка вооруженного захвата мятежниками здания ТРТ (Телевидение и Радио Турции) и осуществления операции "управления восприятием" с использованием Интернета и других средств коммуникации очень скоро была пресечена. Мятежники предприняли попытку захватить центры частных СМИ, но противостоянием гражданского общества эта попытка также была сорвана. В этом процессе турецкие СМИ преподали большой урок демократии. Все политические партии нашей страны выступили в защиту демократии, национальной воли и представляющего его Парламента. Парламент Турции 16 июля в 15.00 провел экстренное заседание, где было принято совместное заявление", – напомнил он.
Также дипломат ответил на острые вопросы, касающиеся туризма и безопасности гостей страны и населения, возможности возвращения смертной казни как высшей меры наказания в Турции, а также о возможности предотвращения подготовки к попытке военного переворота.
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В результате операции, проведенной для пресечения действий этой группы, было арестовано около 6 000 мятежников, около 100 человек были убиты во время перестрелки.
"Во время попытки переворота погибли 190 человек, среди которых также гражданские лица. В общей сложности около 1 400 человек получили ранения", – сообщил дипломат.
Спикер заявил, что попытку переворота осуществила террористическая организация FETÖ (организация последователей Фетхуллаха Гюлена).
"Правительство Турецкой Республики до настоящего времени пыталось разъяснить дружественным и союзническим странами сущность этой террористической организации и открыть истинное лицо Фетхуллаха Гюлена. Истинное лицо этой террористической организации проявилось во время указанных событий. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Премьер-Министр Бинали Йылдырым, Правительство Турецкой Республики, депутаты Великого Национального Собрания Турции, находясь в полной солидарности с вооруженным силами Турции, защищая демократию и устои правового государства, предотвратили эту попытку переворота", – подчеркнул дипломат.
Начиная с 16 июля 2016 года ситуация в Турции нормализовалась.
"Теперь будут приниматься необходимые меры с тем, чтобы преступная группа, осуществившая попытку переворота, понесла заслуженное наказание", – заверил он.