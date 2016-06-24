​Посольство в Мексике

В церемонии приняли участие представители казахстанской диаспоры, руководство внешнеполитического ведомства, представители государственных органов, парламента, дипломатический корпус, руководство Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, представители бизнеса. Почетными гостями приема стали заместитель министра иностранных дел Мексики Карлос Альберто де Иказа и генеральный секретарь ОПАНАЛ Луис Филипе де Маседо Суареш.

Посол Казахстана в Мексике Анд­риан Елемесов рассказал о важнейших достижениях страны за пос­ледние годы, подробно проинформировал о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничест­ва Казахстана и Мексики.

К. А. де Иказа поздравил дипломатическое представительство от имени правительства Мексики, отметил важность и значимость политического решения руководства Казахстана об открытии своего посольства в Мехико. Он особо подчеркнул укрепление двустороннего политического диалога по многим направлениям мировой повестки дня и схожесть внешнеполитических курсов обеих стран.