​Посоветует городу совет

Его состав – 33 представителя различных неправительственных организаций, сферы образования и бизнеса, почетные жители Павлодара, известные журналисты, депутаты, а также работники государственных учреждений – был утвержден на сессии городского маслихата, и совет сразу же провел первое рабочее заседание.

– Цель создания совета – выражение мнения по общественно значимым вопросам, обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов, нормативно-правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, программ развития территорий. Плюс рассмотрение обращений по вопросам совершенствования государственного аппарата, обеспечение его прозрачности, разработка и внесение в госорганы предложений по совершенствованию законодательства, – отметил во время утверждения состава совета аким Павлодара Булат Бакауов. – Местные исполнительные органы, секретарь мас­лихата, а также руководители государственных органов будут отчитываться о проделанной работе перед советом и докладывать о планах развития своей отрасли или участка работы. Мой отчет, как акима города, о проделанной работе за 2015 год и планах на нынешний перед общественным советом состоится в начале второй декады февраля.

Как отметил аким, совет в своем нынешнем составе проработает три года, после чего будет произведена ротация его членов. При этом те, кто работал хорошо и плодотворно, смогут вновь войти в обновленный сос­тав общественного совета.

Председателем общественного совета города избран почетный житель Павлодара Александр Рюмкин – профессионал во многих отраслях экономики, управленец со стажем и принципиальный человек. Трудовую деятельность он начал мастером, главным инженером завода мостовых железобетонных изделий. Работал главным инженером, начальником городского коммунального хозяйства, где по его инициативе организовывались и развивались «Горзеленстрой», «Гордорстрой», автобаза спецмашин, ремонтно-строительное управление и другие предприятия. А. Рюмкин был также председателем Павлодарского горисполкома, затем главой Павлодара, первым заместителем акима области. С 2011 года – на заслуженном отдыхе.

Члены нового общественного совета уже наметили конкретный план работы.