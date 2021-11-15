"Посоветуюсь" – о планах по ревакцинации от коронавируса рассказал Мамин

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане за пять лет планируют построить тысячу школ, передает Kazpravda.kz.
По словам Премьер-министра, здесь важно обратить внимание на демографические процессы.
«Если сегодня первоклассников порядка 400 тысяч, то на выходе последний класс где-то порядка 170 тысяч - демография так складывается, что рождаемость увеличилась за последние 10 лет в два раза. Соответственно, количество ученических мест другое. Необходимо построить в ближайшие 5 лет 1000 школ, ежегодно по 200. Механизмы выстроены так, что сама отрасль образования стала привлекательной. В этом году будет построено 160 частных школ», – рассказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.
По словам Мамина, частный капитал сегодня финансирует проекты образования. Однако они возмещают свои инвестиции через подушевое финансирование, которое становится выгодным для всех. В пример Премьер привел школу BINOM.
«Ежегодно необходимо вводить 200 школ. В этом году введем порядка 300. Задача, которая перед нами стоит, - 1000 в течение 5 лет. Я думаю, реализуем. Важно качество образования. С учетом заработных плат престиж профессии учителя сегодня резко повысился. Чтобы поступить в педвуз, нужно иметь количество баллов на уровне 100, раньше было где-то 60. Спрос на профессию большой, самое главное - туда идут сильные ученики, те которые получили хорошее образование с высоким баллом на ЕНТ», – отметил Аскар Мамин.
Также Премьер выразил обеспокоенность тем, чтобы обеспечить новые школы качественным преподавательским составом. Качество образования – ключевой вопрос конкурентоспособности страны.
«Качество человеческого капитала формирует как раз образование. Перестройка образовательного процесса в вузах и средних учебных заведениях – общая задача, над которой работает МОН», – отметил Мамин.
Касаемо медицины Мамин напомнил, что в условиях пандемии было построено 17 больниц, которые приняли на себя основную нагрузку.
«Там разделены зоны, врачи имеют соответствующие условия для работы, койко-места обеспечены кислородом, самые современные больницы. Построили за 2-3 месяца по всему Казахстану. Это дало нам возможность справиться с волнами пандемии», – подчеркнул Мамин.
По всему Казахстану планируется построить 20 современных госпиталей. Казахстан в этом плане изучал опыт Турции.
«20 госпиталей дадут нам задел на следующие несколько десятков лет. Ревакцинацию буду обязательно делать, на этой или следующей неделе. Первая вакцина, которой я привился в июне, - это Спутник, первая, вторая дозы. Соответственно, сейчас есть Pfizer, наш Qazvac и китайские вакцины. Сейчас большое количество вакцин, посоветуюсь, еще не определился, нужно 6-8 месяцев после первой вакцинации», – добавил Мамин.
В завершение он отметил, что на этой неделе решится вопрос и с другими категориями граждан, чтобы они имели возможность получить Pfizer.