​Поспорят за лицензии

фото Юрия БЕККЕРА

Казахстану, казалось бы, на этом фронте уже и бороться не за что: наши мужчины и женщины получили полные комплекты путевок в Бразилию. Тем не менее двоим силачам тренерский совет дает шанс выступить в Ташкенте и включиться в борьбу за лицензии уже на республиканском уровне – в ходе предстоящего чемпионата РК в Талдыкоргане.

28 апреля на помост в сильнейшей группе А выйдет чемпион Азии среди юниоров 2013 года Денис Уланов (весовая категория до 85 кг), а 29 апреля – чемпион мира-2009 Владимир Седов (94 кг). Соревнования в прямом эфире продемонстрирует телеканал Kazsport, начало трансляций – в 20.00 по времени Астаны.

Пятеро – с «золотом»

Пятеро казахстанских боксеров приняли участие в международном турнире Belgrad Winner, завершившемся в столице Сербии. И все пятеро поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.

Победителями соревнований стали Биржан Жакыпов (весовая категория до 49 кг), Султан Заурбек (60 кг), Данияр Елеусинов (69 кг), Нурбол Алтаев (81 кг) и Василий Левит (91 кг). В финальных боях они взяли верх над двумя бразильскими мастерами кожаной перчатки, шотландцем, немцем и итальянцем.

Подопечные главного тренера сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова в неофициальном командном зачете заняли в Белграде первое место.

На кортах Марокко

В эти дни казахстанские теннисисты выступают в ряде турниров WTA и ATP. В столице Марокко соревнуются женщины. Наша Юлия Путинцева в первом круге нанесла поражение американке Элисон Риске – 6:3, 7:6. В следующем раунде ей предстоит скрестить ракетки с Татьяной Марией (Германия).

А вот в парном разряде Путинцева уже завершила выступления. На корт она вышла вместе с россиянкой Полиной Лейкиной, но дела сразу не заладились: со счетом 5:7, 3:6 они уступили другому интернациональному дуэту – Марине Мельниковой (Россия) и Амре Садикович (Швейцария).

Успешно стартовал в турнире BMW Open (Мюнхен) с призовым фондом 463 520 евро наш Михаил Кукушкин. В первом раунде он был впереди со счетом 6:2, 3:0, когда его соперник – россиянин Евгений Донской – отказался от продолжения борьбы. Первый номер мужской сборной Казахстана вышел во второй круг соревнований.

В числе сильнейших

Матчи пятого тура чемпионата России по водному поло среди женских команд и второго тура розыгрыша Кубка РФ завершились в подмосковном городе Рузе. В последний игровой день «Айша-биби» из Тараза взяла верх над соперницами из КИНЕФ-2 (Кириши) – 12:8. Итог выступлений казахстанских ватерполисток – четыре победы и одно поражение. В полуфинал Кубка России из этой группы пробились «Югра» (Ханты-Мансийск), «Айша-биби», КИНЕФ-2 и «Диана» (Санкт-Петербург).

Ранее стали известны еще четыре команды, которые продолжат спор за почетный трофей. Это чемпион 2016 года «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши), серебряный призер «Динамо-Уралочка» (Златоуст), бронзовый медалист «Спартак-Волгоград» и четвертая команда России – СКИФ ЦСП «Крылатское» (Москва). Участников финального кубкового турнира в период с 16-го по 23 мая примет город Кириши (Ленинградская область), чья команда становилась чемпионом РФ 14 (!) лет подряд, начиная с 2003 года.