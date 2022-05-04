Посредников – устранить

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам производства и распределения горюче-смазочных материалов.

Министерством энергетики в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию рынка ГСМ выработаны соответствующие предложения, о которых доложил министр энергетики Болат Акчулаков. Министерством предложено внести законодательные изменения, предусматривающие пересмотр схем поставок нефти на внутренний рынок и продажи нефтепродуктов. Так, поправки предполагают поставки нефти на переработку непосредственно самими недропользователями, их дочерними маркетинговыми структурами, а также покупку нефти НПЗ. В сфере сбыта нефтепродуктов предлагается устранить непродуктивных посредников.

Отдельно следует вести речь об обеспечении удешевленным дизтопливом производителей сельскохозяйственной продукции. Так, в целях контроля адресности выделения объемов такого топлива планируется создать базу данных СХТП в территориальном разрезе и внедрить электронно-информационную систему распределения топлива. Кроме того, глава Минэнерго озвучил предлагаемые меры по ограничению перетоков ГСМ из страны. В частности, рассматривается вопрос продления запрета на вывоз ГСМ автотранспортом и усиление ответственности за его несанкционированный вывоз, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.