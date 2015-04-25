Пост у Вечного огня

На митинге в честь начала вахты памяти председатель координационного совета Мурат Абдушкуров напомнил, что почетный пионерский караул у Вечного огня был выставлен еще в 70-е годы прошлого столетия. Сейчас вахту памяти будут нести молодые патриоты в возрасте от 14 лет до 21 года. Выступившие на встрече председатель совета общественной организации «Боевое братство» Сергей Пашевич, генерал афганской армии Дорани Ахмад Махмуд, представители общественности пожелали будущим воинам, всей молодежи свято хранить память о тех, кто ценой своей жизни защитил страну от фашизма, кто с честью выполнил гражданский и воинский долг в Афганистане. Молодому поколению был также дан наказ – беречь и приумножать славные боевые традиции отцов и дедов. К Мемориалу Славы и памятнику погибшим в Афганистане были возложены цветы. На молодежном посту № 1 юные патриоты застыли по стойке смирно.