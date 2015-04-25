Пост у Вечного огня Свежий выпуск Вадим МАХИН, Алматы

На митинге в честь начала вахты памяти председатель координационного совета Мурат Абдушкуров напомнил, что почетный пионерский караул у Вечного огня был выставлен еще в 70-е годы прошлого столетия.

Сейчас вахту памяти будут нести молодые патриоты в возрасте от 14 лет до 21 года. Выступившие на встрече председатель совета общественной организации «Боевое братство» Сергей Пашевич, генерал афганской армии Дорани Ахмад Махмуд, представители общественнос­ти пожелали будущим воинам, всей молодежи свято хранить память о тех, кто ценой своей жизни защитил страну от фашизма, кто с честью выполнил гражданский и воинский долг в Афганистане. Молодому поколению был также дан наказ – беречь и приумножать славные боевые традиции отцов и дедов.

К Мемориалу Славы и памятнику погибшим в Афганистане были возложены цветы. На молодежном посту № 1 юные патриоты застыли по стойке смирно.



