Постановление

Постановления
2482
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 ноября 2015 года № 957
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 ноября 2015 года № 960
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 ноября 2015 года № 961
Об утверждении Правил выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке

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