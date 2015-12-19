Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 ноября 2015 года № 957 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 ноября 2015 года № 960 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 ноября 2015 года № 961 Об утверждении Правил выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке
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