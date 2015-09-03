Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 14 августа 2015 года № 645 Об определении лицензиаров по осуществлению лицензирования деятельности по производству препаратов ветеринарного назначения и по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 655 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 648 О признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 649 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2012 года № 502 «Об утверждении Правил отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 650 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2012 года № 1090 «Об утверждении Правил государственной регистрации космических объектов и прав на них и формы регистра космических объектов»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 651 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 августа 2015 года № 656 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 652 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 146 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам присуждения международной стипендии «Болашак»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 августа 2015 года № 657 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі 20 августа 2015 года № 653 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2013 года № 227 «Об утверждении Правил подтверждения подлинности иностранной электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 654 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
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