Постановление

Постановления
1997
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 14 августа 2015 года № 645
Об определении лицензиаров по осуществлению лицензирования деятельности по производству препаратов ветеринарного назначения и по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 655
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 648
О признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 649
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2012 года № 502 «Об утверждении Правил отбора кандидатов в космонавты и присвоения статуса кандидата в космонавты, космонавта»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 650
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2012 года № 1090 «Об утверждении Правил государственной регистрации космических объектов и прав на них и формы регистра космических объектов»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 651
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 августа 2015 года № 656
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 652
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 146 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам присуждения международной стипендии «Болашак»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 августа 2015 года № 657
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі 20 августа 2015 года № 653
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2013 года № 227 «Об утверждении Правил подтверждения подлинности иностранной электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 августа 2015 года № 654
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

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