Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 августа 2016 года № 487
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 августа 2016 года № 492
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 августа 2016 года № 489
Об утверждении методических рекомендаций по определению типовых функций государственных органов
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 31 августа 2016 года № 493
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
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