Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 24 декабря 2014 года № 249
О внесении изменения в постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 127 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года»
Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 24 декабря 2014 года № 250
Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года
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г. Алматы 24 декабря 2014 года № 249
О внесении изменения в постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 127 «Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2 000 тенге образца 2006 года и образца 2012 года»
Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 24 декабря 2014 года № 250
Об установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года
Содержание - скачать