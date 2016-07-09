Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 июня 2016 года № 382 Об утверждении Правил привлечения независимого консультанта
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 июня 2016 года № 383 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2016 года № 386 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2014 года № 753 «Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению мер для финансирования, управления, строительства и реализации объектов недвижимости и торгово-развлекательного центра для Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013–2018 годы»
Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 26 января 2015 года № 44 Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2016 года № 387 Об утверждении Правил осуществления последующего официального опубликования текстов нормативных правовых актов печатными изданиями
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