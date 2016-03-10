Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 февраля 2016 года № 124 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 183 «Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам «Строительство нитки «С» газопровода «Казахстан – Китай», «Строительство линейной части газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Строительство второй и третьей очереди Жанажольского газоперерабатывающего завода»