Постановление

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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 февраля 2016 года № 124
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 183 «Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам «Строительство нитки «С» газопровода «Казахстан – Китай», «Строительство линейной части газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Строительство второй и третьей очереди Жанажольского газоперерабатывающего завода»

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