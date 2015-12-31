Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 26 декабря 2015 года № 1069 Об утверждении Положения о деятельности инвестиционного омбудсмена
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 декабря 2015 года № 1132 О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных», и от 18 июня 2014 года № 673 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебетных и выработанных»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 декабря 2015 года № 1102 Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2016 год
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 декабря 2015 года № 1103 Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности
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