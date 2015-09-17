Постановления
Постановление
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 1 сентября 2015 года № 729
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами, в сфере семьи и детей, и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 сентября 2015 года № 741
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2014 года № 1145 «Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия физическими лицами, имеющими соответствующее разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение оружия»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 сентября 2015 года № 735
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 4 сентября 2015 года № 743
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 799 «Об утверждении перечня видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 сентября 2015 года № 769
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 453 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2015–2016 учебный год»

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