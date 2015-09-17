Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 1 сентября 2015 года № 729Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 4 сентября 2015 года № 741Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 2 сентября 2015 года № 735Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 4 сентября 2015 года № 743Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 10 сентября 2015 года № 769