Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 21 июля 2014 года № 813

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации»

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан

г. Астана от 15 июля 2014 года № 2

«О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 9

«О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2011)

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