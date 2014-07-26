Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 21 июля 2014 года № 813
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации»
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
г. Астана от 15 июля 2014 года № 2
«О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 9
«О применении судами Республики Казахстан законодательства о судебных расходах по гражданским делам» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2011)
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