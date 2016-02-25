Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 февраля 2016 года № 68 Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2016 год
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 февраля 2016 года № 80 Об утверждении Правил проведения конкурса на определение юридического лица, осуществляющего функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 февраля 2016 года № 72 Об определении единого оператора по предоставлению вертолетных услуг
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 февраля 2016 года № 73 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 18 февраля 2016 года № 79 Об утверждении перечня государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, у которых приобретаются производимые, выполняемые, оказываемые ими товары, работы, услуги, а также перечня и объемов товаров, работ, услуг, приобретаемых у производящих, выполняющих, оказывающих их государственных предприятий учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1423 «Об утверждении норм минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 22 февраля 2016 года № 96 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
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