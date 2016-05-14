Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 мая 2016 года № 279 Об утверждении Правил взаимодействия центральных исполнительных государственных органов Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, с Евразийской экономической комиссией
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 мая 2016 года № 282 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
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