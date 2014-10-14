Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана
Үкімет Үйі от 7 октября 2014 года № 1058
О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля
2007 года № 260 «Об установлении минимальных
розничных цен на сигареты с фильтром»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана
Үкімет Үйі от 8 октября 2014 года № 1065
О внесении изменений и дополнения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 января
2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления
квоты на привлечение иностранной рабочей
силы в Республику Казахстан, Правил и условий
выдачи разрешений иностранному работнику на
трудоустройство и работодателям на привлечение
иностранной рабочей силы и о внесении изменения
в постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах
по реализации Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года «О занятости населения»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана
Үкімет Үйі от 7 октября 2014 года № 1060
Об утверждении перечня и критериев отнесения
концессионных проектов к категории особой значимости
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