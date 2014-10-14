Постановления
Постановление
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана
Үкімет Үйі от 7 октября 2014 года № 1058
О внесении изменения в постановление  Правительства Республики Казахстан от 4 апреля  2007 года № 260 «Об установлении минимальных  розничных цен на сигареты с фильтром»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана
Үкімет Үйі от 8 октября 2014 года № 1065
О внесении изменений и дополнения в постановление  Правительства Республики Казахстан от 13 января  2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления  квоты на привлечение иностранной рабочей  силы в Республику Казахстан, Правил и условий  выдачи разрешений иностранному работнику на  трудоустройство и работодателям на привлечение  иностранной рабочей силы и о внесении изменения  в постановление Правительства Республики  Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах  по реализации Закона Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О занятости населения»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана
Үкімет Үйі от 7 октября 2014 года № 1060
Об утверждении перечня и критериев отнесения  концессионных проектов к категории особой значимости
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