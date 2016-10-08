Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 30 мая 2016 года № 137
Об утверждении Правил уведомления Национального Банка Республики Казахстан об утверждении финансовых продуктов финансовыми организациями, а также перечня документов, прилагаемых к уведомлению
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы 30 мая 2016 года № 146
О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 8 августа 2016 года № 183
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 октября 2016 года № 573
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром»
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