Постановление Правительства Республики Казахстан
г. Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 446 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 июня 2015 года № 472О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 июня 2015 года № 473О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года № 902 «Об утверждении Правил проведения агрохимического обследования почв»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 июня 2015 года № 475 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 июня 2015 года № 474 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 202 «Об утверждении Правил субсидирования систем управления производством и рынка сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 июня 2015 года № 476 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 984 «Об утверждении Пенсионных правил единого накопительного пенсионного фонда»
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