Постановления
Постановление
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 июня 2016 года № 327
О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» и от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 июня 2016 года № 335
Об определении уполномоченного органа на выдачу разрешений второй категории в сфере гражданской авиации

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 июня 2016 года № 345
Об утверждении Правил подготовки к миротворческой операции

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 июня 2016 года № 338
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 июня 2016 года № 332
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2009 года № 1520 «Об утверждении Правил выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 июня 2016 года № 336
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2014 года № 1131 «Об утверждении Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 июня 2016 года № 342
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 1345 «Об утверждении перечня международных спортивных соревнований, размеров и Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)»

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