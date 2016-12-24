Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
25 ноября 2016 года № 7
О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
25 ноября 2016 года № 9
О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» и признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан, постановлений Пленумов Верховного Суда Казахской ССР и Республики Казахстан
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