Постановление Правительства Республики Казахстан

В Астане состоялась презентация книги «Алаш зиялыларының соңғы сөзі»
В Астане в продолжение Международного женского дня прошел самый теплый и семейный конкурс «Super әже-2023»
Членам столичного клуба любителей зимнего плавания «Бодрость» мороз и ледяная вода только в радость
Путешествие на электромобиле?
Отсюда до космоса рукой подать
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
Частные языковые школы все активнее используются для обучения казахскому языку жителей Северо-Казахстанской области
В Атырау учебно-методический центр «Тіл» второй год обучает государственному языку людей разных национальностей
Проект на трех языках – казахском, английском и русском, направленный на популяризацию чтения, книжной и кинопродукции, создал в Кызылорде талантливый математик Талгат Мендибаев
Они против всего плохого и за все хорошее
Пора политической грамотности
Особая страница в истории Казахстана
Решение – за нами
Ждем перемен
Гарант конституционных прав граждан и основополагающих принципов правового государства
Дирижирование – дело темное
Желание дарить радость
И это все о ней
Жизнь как открытая книга
Тройная радость
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Астане трое мужчин жестоко избили прохожего (видео)
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
ОБСЕ и ее Парламентская Ассамблея могут играть более значимую роль в разрешении кризисных ситуаций – Асанов
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
2 кроссовера "угнал" на автовозах актюбинец
Установлена причина смерти судьи в Уральске
Утопающее стадо коров и табун лошадей спасли из реки в Актюбинской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
По-новому будут помогать пропускающим занятия и отстающим по учебе школьникам
Уровень воды рек в ЗКО поднялся до опасного
Завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики при Сенате
Обеспечить рост доходов населения потребовал премьер-министр РК
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
"Air Cairo" запускает прямые рейсы из Казахстана на египетские курорты
Могут ли упростить получение шенгенской визы для казахстанцев, рассказали в МИД РК
Магниты из кишечника 2-летнего ребенка извлекли костанайские врачи
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира
Источник достоверности и правдивости
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
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Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
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Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
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Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь