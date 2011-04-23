Постановление Правительства Республики Казахстан

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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 апреля 2011 года № 362 О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 апреля 2011 года № 364 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 151 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 апреля 2011 года № 379 О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2011 года № 163 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 апреля 2011 года № 387 Об утверждении Перечня документов, необходимых для принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 апреля 2011 года № 392 О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и от 7 декабря 2009 года № 2030 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 апреля 2011 года № 398 Об утверждении перечня должностей и профессий авиационного персонала гражданской и экспериментальной авиации, подлежащего аттестации Скачать

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