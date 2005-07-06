Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2005 года, № 184
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О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года, № 477Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года № 477 «О Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования» (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 134), следующее изменение: приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ