Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2005 года, № 891

Законы
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О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2003 года, № 454

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2003 года № 454 «Об утверждении ставок сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 19, ст. 200) следующее изменение: в ставках сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных указанным постановлением: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить нулевую ставку сбора за государственную регистрацию: 1) обременения права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственными органами в порядке, предусмотренном законодательным актом Республики Казахстан; 2) права на недвижимое имущество, отнесенное к государственной собственности, для уполномоченного государственного органа, осуществляющего права владения, пользования и распоряжения республиканской собственностью, и его территориальных органов; 3) права на недвижимое имущество и сделок с ним при поэтапной регистрации прав (обременений прав) на недвижимое имущество, проводимой на определенных административно-территориальных единицах и в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан.» 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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