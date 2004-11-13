Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года, № 1187

Об утверждении Правил сертификации услуг в сфере гражданской авиации

В соответствии с подпунктом 7) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года «О государственном регулировании гражданской авиации» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила сертификации услуг в сфере гражданской авиации. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ