Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2005 года, № 1021

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года, № 1650

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650 «Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» следующие изменения и дополнения: 1) в Правилах дорожного движения Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в тексте слово «милиции» заменить словом «полиции»; в разделе 1 «Общие положения»: абзац сорок первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «регулировщик — сотрудник органов внутренних дел (полиции), военной автомобильной полиции или военнослужащий дорожно-комендантского подразделения, работник Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее — Комитет транспортного контроля), работник дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, имеющие соответствующее удостоверение и экипировку (форменную одежду или отличительный знак — нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом либо световозвращателем, красный фонарь или флажок), уполномоченные выполнять распорядительные действия по управлению движением на дорогах;»; в разделе 2 «Общие обязанности водителей»: в пункте 2.1.1: в абзацах втором и восьмом слова «временное разрешение» заменить словами «удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения,»; абзац шестой изложить в следующей редакции: «в установленных законодательством случаях страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и/или страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;»; в пункте 2.3.1 слово «техническое» исключить; дополнить пунктом 2.3.3-1 следующего содержания: «2.3.3-1. Проходить проверку знаний Правил в случаях, установленных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»; в пункте 2.3.5: в абзаце втором слова «, дружинникам и внештатным сотрудникам органов внутренних дел» исключить; абзац третий после слов «а также сотрудникам органов внутренних дел» дополнить словами «, Службы охраны Президента Республики Казахстан»; в абзаце четвертом пункта 2.5 слова «или следственных органов» исключить; пункт 2.6 после слов «ближайший пост» дополнить словами «дорожной полиции»; в пункте 2.7.2 слово «технически» исключить; пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: «2.7.3. Эксплуатировать транспортное средство, владелец которого в установленных законодательством случаях не заключил договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и/или договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.»; дополнить пунктом 2.7.3-1 следующего содержания: «2.7.3-1. Эксплуатировать транспортное средство в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам.»; в пункте 2.7.4 слова «(временное разрешение)» заменить словами «(удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, и документ, удостоверяющий личность водителя)»; дополнить пунктом 2.7.6 следующего содержания: «2.7.6. Выбрасывать на проезжую часть мусор, предметы, создающие опасность для движения. Это требование также распространяется на других участников дорожного движения.»; абзац второй пункта 2.8 после слов «прочих неисправностей» дополнить словами «и условий»; в пункте 3.6 раздела 3 «Обязанности пешеходов» слово «регулировщика» заменить словами «светофора (регулировщика)»; в разделе 5 «Сигналы светофора и регулировщика»: пункт 5.3 после слов «направленной на транспортное средство» дополнить словами «с одновременным сигналом свистка»; в пункте 5.6: абзац первый изложить в следующей редакции: «Водителям, которые при поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала в случаях, если режим работы светофорной сигнализации не обеспечивает мигание зеленого сигнала непосредственно перед его выключением, не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определенных пунктом 5.5 Правил, разрешается дальнейшее движение.»; в абзаце втором слова «подаче сигнала» заменить словами «поднятии регулировщиком руки или включении желтого сигнала»; в разделе 6 «Применение специальных сигналов»: в пункте 6.1: абзац второй исключить; дополнить абзацем следующего содержания: «На транспортных средствах Службы охраны Президента, Комитета национальной безопасности, военной автомобильной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан и дорожной полиции при сопровождении ими других транспортных средств дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.»; в пункте 6.4 после цифр «3.17.2» дополнить цифрами «, 3.20»; абзац первый пункта 8.2 раздела 8 «Маневрирование» дополнить словами «и аварийной сигнализации»; в разделе 9 «Расположение транспортных средств на проезжей части»: в пункте 9.10 слова «в случае его торможения» исключить; в пункте 9.11 слова «На дорогах вне населенных пунктов водители транспортных средств, скорость которых не должна превышать 40 км/ч, обязаны» заменить словами «Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водители транспортных средств, для которых установлено ограничение скорости, а также транспортных средств (состава транспортных средств) длиной более 7 м обязаны»; дополнить пунктом 9.12 следующего содержания: «9.12. На дорогах с двусторонним движением, при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель обязан объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.»; в абзаце седьмом пункта 12.4 раздела 12 «Остановка и стоянка» цифру «5» заменить цифрой «15»; пункт 13.11 раздела 13 «Проезд перекрестков» после слов «направления их дальнейшего движения» дополнить словами «, в том числе осуществляющих разворот»; в разделе 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами»: абзац второй пункта 19.1 после слов «и мопедах —» дополнить словами «габаритные огни и»; дополнить пунктом 19.5-1 следующего содержания: «19.5-1. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включенных фар дальнего и (или) ближнего света.»; пункт 19.10 изложить в следующей редакции: «19.10. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен быть включен на транспортных средствах при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных и иных транспортных средств; на транспортных средствах при осуществлении перевозок тяжеловесных, крупногабаритных грузов; на транспортных средствах, сопровождающих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; на автобусах, предназначенных для перевозки организованных групп детей.»; в разделе 23 «Перевозка грузов»: пункт 23.1 изложить в следующей редакции: «23.1. Перевозка грузов должна осуществляться транспортными средствами и составами транспортных средств, предназначенными для этой цели. В автобусах запрещается перевозка груза, в том числе багажа, вне багажного отделения.»; абзац первый пункта 23.6 изложить в следующей редакции: «Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные размеры которого с грузом или без груза превышают по ширине 2,55 м (2,6 м — для изотермических кузовов), по высоте — 4 м от поверхности проезжей части, по длине автопоезда (включая один прицеп) — 20 м, либо с грузом, выступающим сзади за габариты транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами должны выполняться в соответствии со специальными правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.»; в приложении 1: заголовок изложить в следующей редакции: «Дорожные знаки * (по СТ РК 1125-2002 и ГОСТу 23457-86)»; в разделе 1 «Предупреждающие знаки»: в сноске слова «ГОСТу 10807-78» заменить словами «СТ РК 1125-2002»; после пункта 1.16 «Неровная дорога» дополнить пунктом 1.16.1 следующего содержания: «1.16.1 «Искусственная неровность».»; дополнить пунктами 1.31.4, 1.31.5, 1.32.1, 1.31.2 и 1.32.3 следующего содержания: «1.31.4, 1.31.5 «Направление поворота». 1.32.1, 1.32.2 и 1.32.3 «Объезд препятствия».»; пункт 3.7 раздела 3 «Запрещающие знаки» изложить в следующей редакции: «3.7 «Движение транспортных средств с прицепом запрещено».»; в пункте 4.9 раздела 4 «Предписывающие знаки» слова «4.9.1 — налево, 4.9.2 — прямо, 4.9.3 — направо» заменить словами «4.9.1 — направо, 4.9.2 — налево, 4.9.3 — прямо»; в разделе 6 «Знаки сервиса»: пункт 6.12 изложить в следующей редакции: «6.12 «Пост дорожной полиции».»; дополнить пунктом 6.13 следующего содержания: «6.13 «Пост транспортного контроля».»; в пункте 7.11 раздела 7 «Знаки дополнительной информации (таблички)» слова «разрешенной максимальной» заменить словом «полной»; 2) в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных указанным постановлением: абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: «2. Механические транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в дорожной полиции в течение срока действия регистрационного знака «Транзит».»; в абзаце восьмом пункта 8 слова «ТУ-7100 РК 39044189-НПО-01-2001» заменить словами «СТ РК ГОСТ Р 41.104-2001»; в пункте 13: дополнить абзацем третьим следующего содержания: «автомобилей с прицепами, не предназначенными для движения в составе с ними;»; абзац пятый изложить в следующей редакции: «транспортных средств, владельцы которых в установленных законодательством случаях не заключили договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и/или договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами;»; в абзаце шестом слова «Государственной автомобильной инспекции» и «Государственной автомобильной инспекцией» заменить соответственно словами «дорожной полиции» и «дорожной полицией»; в абзаце седьмом слова «, соответствующего требованиям ТУ-7100 РК 39044189-НПО-01-2001» исключить; в абзаце втором пункта 14 слова «не застраховали свою гражданско-правовую ответственность» заменить словами «в установленных законодательством случаях не заключили договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и/или договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами»; в абзаце первом пункта 17 слова «Государственной автомобильной инспекцией» заменить словами «дорожной полицией»; в приложении: в преамбуле слова «ГОСТом 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки» заменить словами «СТ РК Р51709-2003 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»; пункт 1.1 раздела 1 «Тормозные системы» изложить в следующей редакции: «1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой, приведенные в таблице:

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Примечания. 1. Испытания проводятся на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч — для автомобилей, автобусов и автопоездов и 30 км/ч — для мотоциклов и мопедов. Транспортные средства испытывают путем однократного воздействия на орган управления рабочей тормозной системой. Масса транспортного средства при испытаниях не должна превышать разрешенной максимальной массы. 2. Эффективность рабочей тормозной системы транспортных средств может быть оценена и по другим показателям в соответствии с СТ РК Р51709-2003. 3. «*» Здесь и далее категории транспортных средств указаны в приложении А к СТ РК Р51709-2003.»; в пункте 2.1 раздела 2 «Рулевое управление» примечание исключить; в пункте 3.2 раздела 3 «Внешние световые приборы» слова «ГОСТа 25478-91» заменить словами «СТ РК Р51709-2003»; в разделе 5 «Колеса и шины»: пункты 5.5 и 5.6 изложить в следующей редакции: «5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные. 5.6. На передней оси междугородного автобуса (класс II**) и автобуса дальнего следования (класс III) установлены шины с восстановленным протектором, а на других осях — шины, восстановленные по второму классу ремонта. Примечание. «**» Здесь и далее классы автобусов указаны в приложении А к СТ РК Р51709-2003.»; в пункте 5.7 слова «автобуса (не междугородного)» заменить словами «городского автобуса (класс I)»; в разделе 6 «Двигатель»: пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают нормы, установленные в ГОСТ 17.2.2.03-87, ГОСТ 17.2.2.06-99 и ГОСТ 21393-75.»; дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: «6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.»; в разделе 7 «Прочие элементы конструкции»: в пункте 7.1 слово «, стекла» заменить словами «или их комплектация не соответствует требованиям, установленным СТ РК Р51709-2003»; дополнить пунктом 7.1-1 следующего содержания: «7.1-1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства стекла и противосолнечные козырьки.»; в пункте 7.2 слова «, не предусмотренный конструкцией транспортного средства» заменить словами «с изменяющейся основной частотой»; пункт 7.3 изложить в следующей редакции: «7.3. Установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения. Нанесены покрытия, в том числе прозрачные цветные пленки, на ветровом и передних боковых стеклах кабины механического транспортного средства. Примечание. На верхней части ветрового стекла допускается использование полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на автотранспортных средствах категорий М3, N2, N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей.»; пункт 7.5 изложить в следующей редакции: «7.5. Не работают в установленном порядке предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения салона автобуса, привод управления дверями и сигнализация их работы, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.»; абзац третий пункта 7.8 изложить в следующей редакции: «на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах противооткатные упоры (не менее двух);»; пункт 7.16 изложить в следующей редакции: «7.16. Произведено переоборудование транспортных средств без разрешения дорожной полиции. Примечание. Переоборудование (изменение конструкции) транспортных средств — исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.»; 3) в Перечне оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденном указанным постановлением: в пункте 4 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Военная автомобильная полиция Вооруженных сил Республики Казахстан.». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ