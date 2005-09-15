Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2005 года, № 910
81
Об утверждении Правил пользования береговой полосой внутренних водных путей Республики КазахстанВ соответствии с подпунктом 7) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила пользования береговой полосой внутренних водных путей Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ