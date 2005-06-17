Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2005 года, № 592

Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ