Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года, № 952

О введении временного запрета на экспорт мазута

В связи с необходимостью создания достаточных запасов мазута для нужд экономики страны и в соответствии со статьей 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан: 1. Запретить до 1 марта 2005 года вывоз с территории Республики Казахстан мазута (ТН ВЭД ЕврАзЭС 2710 19 610 0 — 2710 19 690 0). 2. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления. 3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества о введении Республикой Казахстан запрета на вывоз мазута в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов