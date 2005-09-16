Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2005 года, № 917
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Об утверждении Правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партииВ соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2002 года «О политических партиях» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ