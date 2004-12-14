Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2004 года, № 1314

О присуждении государственных премий Республики Казахстан 2004 года в области литературы, искусства и архитектуры

Рассмотрев предложения Комиссии по государственным премиям Республики Казахстан в области литературы, искусства и архитектуры при Правительстве Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан: 1. Присудить государственные премии Республики Казахстан 2004 года в области литературы, искусства и архитектуры: Абдикову Толену, прозаику — за повесть «Парасат майданы»; Коразбаеву Алтынбеку, композитору — за концертные программы 1999—2003 годов; Рымбаевой Розе Куанышкызы, народной артистке Республики Казахстан — за концертные программы 1999—2003 годов; Сейдимбеку Акселеу, искусствоведу — за монографию «Казактын куй онерi»; Толепбай Ерболату Тогысбайулы, художнику — за творческие работы 1999—2003 годов. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ