Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2004 года, № 1058

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года, № 131

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» Правительство Республики КазахстанВнести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 131 «Об утверждении Правил организации деятельности торговых рынков» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 62) следующие изменения и дополнения: в преамбуле после слов «Во исполнение» дополнить словами «Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» и»; в Правилах организации деятельности торговых рынков, утвержденных указанным постановлением: в пункте 1: после слов «и разработаны» дополнить словами «в целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности,»; слова «от 8 июля 1994 года» заменить словами «от 4 декабря 2002 года»; в пункте 2: абзац второй изложить в следующей редакции: «Торговый рынок — обособленный имущественный комплекс с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе, изолированный от прилегающей территории, предназначенный для торговой деятельности и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории.»; абзацы седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Торговая деятельность — предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров. Товар — любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена. Магазин — капитальное стационарное строение или его часть, обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже. Киоск — оснащенное торговым оборудованием некапитальное переносное строение, не имеющее торгового зала, установленное на специально отведенном земельном участке. Палатка — легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием и располагаемое на специально определенном месте.»; дополнить абзацами следующего содержания: «Автолавка — оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство. Выносной прилавок — легко возводимое перевозное или переносное торговое место, располагаемое на специально определенном месте. Оптовая торговля — предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Розничная торговля — предпринимательская деятельность по продаже товаров потребителям для их личного использования. Торговый автомат — автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров.»; в пункте 6: в абзаце двенадцатом слово «некрытые» заменить словом «мини-рынок»; после слова «комбинированный» дополнить абзацами следующего содержания: «по категориям: I категории; II категории; III категории. Категории рынков присваиваются местными исполнительными органами в сфере торговли в соответствии с требованиями приложения 1 к настоящим Правилам.»; абзац второй пункта 13 исключить; в абзаце третьем подпункта 10) пункта 19 после слов «Законы Республики Казахстан:» дополнить словами ««О регулировании торговой деятельности»,»; главу 4 «Ответственность администрации рынка» и пункты 22, 23 исключить; абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции: «24. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.»; дополнить пунктами 24-1, 24-2, 24-3 следующего содержания: «24-1. Руководитель рынка оказывает содействие должностным лицам уполномоченных органов в проведении проверки и принимает меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе такой проверки. 24-2. По результатам осуществленных проверок при выявлении нарушений действующего законодательства Республики Казахстан контролирующие органы принимают меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 24-3. Собственник и/или руководитель, работники рынка несут ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»; абзац второй пункта 24 считать пунктом 24-4; пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках является обязательным. Реализация продуктов и сырья животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.»; в приложении 1 к Правилам: заголовок дополнить словами «и категории»; раздел «Крытый торговый рынок» дополнить словами «(I категория)»; раздел «Комбинированный торговый рынок» дополнить словами «(II категория)»; раздел «Некрытый торговый рынок (мини-рынок)» изложить в следующей редакции: «Мини-рынок (III категория)». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ