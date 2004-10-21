Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2004 года, № 1058

Законы
88

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года, № 131

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 131 «Об утверждении Правил организации деятельности торговых рынков» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 62) следующие изменения и дополнения: в преамбуле после слов «Во исполнение» дополнить словами «Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» и»; в Правилах организации деятельности торговых рынков, утвержденных указанным постановлением: в пункте 1: после слов «и разработаны» дополнить словами «в целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности,»; слова «от 8 июля 1994 года» заменить словами «от 4 декабря 2002 года»; в пункте 2: абзац второй изложить в следующей редакции: «Торговый рынок — обособленный имущественный комплекс с централизацией функций хозяйственного обслуживания территории, управления и охраны, действующий на постоянной основе, изолированный от прилегающей территории, предназначенный для торговой деятельности и обеспеченный площадкой для стоянки автотранспортных средств в пределах границ своей территории.»; абзацы седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Торговая деятельность — предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров. Товар — любой, не изъятый из оборота продукт труда, предназначенный для продажи или обмена. Магазин — капитальное стационарное строение или его часть, обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже. Киоск — оснащенное торговым оборудованием некапитальное переносное строение, не имеющее торгового зала, установленное на специально отведенном земельном участке. Палатка — легко возводимое строение из сборно-разборных конструкций, оснащенное торговым оборудованием и располагаемое на специально определенном месте.»; дополнить абзацами следующего содержания: «Автолавка — оснащенное торговым оборудованием специализированное автотранспортное средство. Выносной прилавок — легко возводимое перевозное или переносное торговое место, располагаемое на специально определенном месте. Оптовая торговля — предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Розничная торговля — предпринимательская деятельность по продаже товаров потребителям для их личного использования. Торговый автомат — автоматизированное устройство, предназначенное для продажи товаров.»; в пункте 6: в абзаце двенадцатом слово «некрытые» заменить словом «мини-рынок»; после слова «комбинированный» дополнить абзацами следующего содержания: «по категориям: I категории; II категории; III категории. Категории рынков присваиваются местными исполнительными органами в сфере торговли в соответствии с требованиями приложения 1 к настоящим Правилам.»; абзац второй пункта 13 исключить; в абзаце третьем подпункта 10) пункта 19 после слов «Законы Республики Казахстан:» дополнить словами ««О регулировании торговой деятельности»,»; главу 4 «Ответственность администрации рынка» и пункты 22, 23 исключить; абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции: «24. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.»; дополнить пунктами 24-1, 24-2, 24-3 следующего содержания: «24-1. Руководитель рынка оказывает содействие должностным лицам уполномоченных органов в проведении проверки и принимает меры по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе такой проверки. 24-2. По результатам осуществленных проверок при выявлении нарушений действующего законодательства Республики Казахстан контролирующие органы принимают меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 24-3. Собственник и/или руководитель, работники рынка несут ответственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»; абзац второй пункта 24 считать пунктом 24-4; пункт 33 изложить в следующей редакции: «33. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках является обязательным. Реализация продуктов и сырья животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.»; в приложении 1 к Правилам: заголовок дополнить словами «и категории»; раздел «Крытый торговый рынок» дополнить словами «(I категория)»; раздел «Комбинированный торговый рынок» дополнить словами «(II категория)»; раздел «Некрытый торговый рынок (мини-рынок)» изложить в следующей редакции: «Мини-рынок (III категория)». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

Популярное

Все
Сбитые собаки, «летающие» кошки, нуждающиеся в помощи птицы, ящерицы, хорьки и даже рыбки становятся пациентами казахстанского хирурга-ветеринара Бориса Хабарова
Выставка, частью которой можно стать самому, открылась в Астане
Все начинается с семьи
У общественницы, многодетной матери Ирины Ким семеро детей. Все они, по словам их мамы, нағыз-казахи
Жители жилого массива «Дружба» чувствуют себя ненужными городу, в состав которого они вошли почти 15 лет назад
Мы все – казахстанцы
Нация у нас одна
Вдохновляющий потенциал
А у нас в доме газ!
И снова ничья
Турнир за турниром
Заветное желание – иметь водопровод
Супермены среди нас
Павушки из «Ладушки»
Битва за финал
Смотрите, чтоб улитки не сбежали!
Указ Президента Республики Казахстан
Палуаны в Алматы
Музею – быть!
Принцесса на пуантах
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Второе за сутки ДТП с тремя погибшими произошло в Казахстане
Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан
Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане
Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Есть статус - будут и достижения

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Конституционный Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]