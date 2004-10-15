Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2004 гoдa, № 1059

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 и от 20 июля 2004 года № 775

Правительство Республики Казахстан1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения: 1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 49-50, ст. 575); в пункте 1 слова «(кроме Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей)» исключить; 2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2004 года № 775 «О внесении дополнения и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года, № 1749» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 27, ст. 360): в пункте 2 слова «Костанайской и Кызылординской областей при переходе в 2004 году на «зимнее» время, а для Актюбинской области при переходе в 2005 году на «летнее» время» заменить словами «Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областей при переходе в 2004 году на «зимнее» время». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ