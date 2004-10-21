Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2004 года, № 1066
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Об утверждении годовых ставок платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связиВ соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 12 июля 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи. 2. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи в месячный срок по согласованию с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан и Министерством финансов Республики Казахстан разработать и утвердить Методику исчисления платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи на основании утвержденных годовых ставок. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. Ахметов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 октября, № 1066
Годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи