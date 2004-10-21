Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2004 года, № 1066

Об утверждении годовых ставок платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 12 июля 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи. 2. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи в месячный срок по согласованию с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан и Министерством финансов Республики Казахстан разработать и утвердить Методику исчисления платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи на основании утвержденных годовых ставок. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. Ахметов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 октября, № 1066

Годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи