Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2005 года, № 365

О введении временного запрета на вывоз авиационного топлива

В целях создания необходимых запасов авиационного топлива для нужд экономики страны и в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан1. Запретить в период с 20 апреля по 20 июля 2005 года вывоз с территории Республики Казахстан авиационного топлива: топлива реактивного (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2710 19 210 0); прочие (код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2710 19 250 0). 2. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления. 3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества о введении Республикой Казахстан запрета на вывоз с территории Республики Казахстан авиационного топлива в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ