Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года, № 51 Законы 86

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года, № 878Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года № 878 «Об утверждении Правил лицензирования аудиторской деятельности» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 29, ст. 284) следующее изменение: в Правилах лицензирования аудиторской деятельности, утвержденных указанным постановлением: в подпункте 2) пункта 24 слова «, а также» заменить словом «или». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов