Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2004 года, № 51

О внесении изменения в
постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 июня 1999 года, № 878
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Внести в постановление
Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999
года № 878 «Об утверждении Правил лицензирования
аудиторской деятельности» (САПП Республики
Казахстан, 1999 г., № 29, ст. 284) следующее изменение:
в Правилах лицензирования аудиторской
деятельности, утвержденных указанным
постановлением:
в подпункте 2) пункта 24 слова «, а также»
заменить словом «или».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. Ахметов