Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2004 года № 1251

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года, № 290

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2004 года № 290 «О государственных закупках зерна в 2004 году» следующие изменения: в пункте 1: в абзаце первом слова «до 479 751 (четыреста семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят одна) тонн» заменить словами «до 464 196 (четыреста шестьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть) тонн»; в подпункте 2): в абзаце втором слова «до 214 317 (двести четырнадцать тысяч триста семнадцать) тонн зерна продовольственной мягкой пшеницы на сумму 2 854 702 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот две тысячи) тенге» заменить словами «до 233 762 (двести тридцать три тысячи семьсот шестьдесят два) тонн зерна продовольственной мягкой пшеницы на сумму 3 113 702 000 (три миллиарда сто тринадцать миллионов семьсот две тысячи) тенге»; абзац третий исключить. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ