Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2005 года, № 893

Законы
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О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года, № 100 и от 17 июля 2002 года, № 794

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2005 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения: 1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года № 100 «Об утверждении ставок лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 30): в ставках лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, утвержденных указанным постановлением: в графе «Виды лицензируемой деятельности» подпункт 35) пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции: «35) изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава, изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов»; 2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2002 года № 794 «Некоторые вопросы лицензирования деятельности на транспорте в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 22, ст. 243): подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту железнодорожного подвижного состава, изготовлению и ремонту специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов в Республике Казахстан;»; в квалификационных требованиях, предъявляемых при лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту железнодорожного подвижного состава, специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: заголовок изложить в следующей редакции: «Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту железнодорожного подвижного состава, изготовлению и ремонту специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов в Республике Казахстан»; в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции: «1. Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту железнодорожного подвижного состава, включают наличие:»; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) список лиц, утвержденный заявителем, ответственных за изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава.»; дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности по изготовлению и ремонту специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов, включают наличие: 1) производственных площадей, оборудования, оснастки, средств измерения, приборов неразрушающего контроля и дефектоскопии, системы приемки вагонов и/или контейнеров и их узлов, соответствующих нормативно-техническим требованиям; 2) список лиц, утвержденный заявителем, ответственных за изготовление и ремонт специальных контейнеров, применяемых для перевозки опасных грузов.». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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