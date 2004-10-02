Законы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2004 года, № 881

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года, № 136

В целях совершенствования порядка регистрации паспортов иностранных граждан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 136 «Отдельные вопросы правового регулирования пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 4, ст. 55) следующие изменения и дополнение: в Правилах въезда и пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в пункте 11-1: абзац четвертый исключить; абзац пятый после слова «имеющим» дополнить словами «дипломатические, служебные и инвесторские»; пункт 17 изложить в следующей редакции: «17. В органах внутренних дел регистрируются паспорта иностранных граждан, не указанных в абзаце пятом пункта 15 и пункте 16 настоящих Правил. По согласованию с органами внутренних дел регистрация паспортов иностранных граждан может осуществляться через загранучреждения Министерства иностранных дел Республики Казахстан, пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан, гостиницы, наделенные правом регистрации. Информация о регистрации паспортов иностранных граждан в загранучреждениях Министерства иностранных дел Республики Казахстан, пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан и гостиницах сообщается в органы внутренних дел в течение пяти суток со дня регистрации»; пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Транзитный проезд иностранцев через территорию Республики Казахстан разрешается на срок не более пяти суток при наличии у них документов (визы), действительных для въезда в третью страну.». 2. Министерству внутренних дел, Комитету национальной безопасности (по согласованию), Агентству таможенного контроля, Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

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