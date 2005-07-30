Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года, № 754

О некоторых вопросах реабилитации инвалидов

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые: 1) Правила обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами; 2) Правила обеспечения инвалидов специальными средствами передвижения; 3) Правила предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам; 4) перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ