Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 1293
О внесении изменений и
дополнения в постановление Правительства
Республики Казахстан от 7 марта 2003 года № 227
Правительство Республики
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление
Правительства Республики Казахстан от 7
марта 2003 года № 227 «Об утверждении Правил
выплаты средств на сохранение и развитие
элитного семеноводства и племенного дела
на 2003 год» (САПП Республики Казахстан, 2003 г.,
№ 10, ст. 114) следующие изменения и дополнение:
в Правилах выплаты
средств на сохранение и развитие элитного
семеноводства и племенного дела на 2003 год,
утвержденных указанным постановлением:
в пункте 13:
абзац второй подпункта 1)
изложить в следующей редакции:
«по озимым культурам и
саженцам — до 24 декабря 2003 года»;
абзац четвертый
подпункта 2) после слов «элитных семян»
дополнить словами «за исключением саженцев»;
в приложении к указанным
Правилам:
подпункт 7) изложить в
следующей редакции:
«7) нормативы субсидий на 1
тонну (штуку) реализованных элитных семян
сельскохозяйственных культур:
Вид продукцииУдешевление стоимости 1 тонны (штуки)
элитных семян (%, до)Норматив субсидии на 1 тонну (штуку)
реализованных элитных семян, (тенге, до)
Зерновые и зернобобовые, кроме
кукурузы и риса
40
12 073
Кукуруза, включая гибриды первого
поколения
40
74 000
Рис
40
16 960
Подсолнечник, включая гибриды
первого поколения
40
60 000
Прочие масличные культуры
40
36 000
Картофель
40
27 630
Люцерна
40
127 200
Прочие многолетние травы
40
48 800
Однолетние травы
40
12 680
Сахарная свекла
40
468 500
Хлопок, включая первую
репродукцию
40
23 320
Саженцы плодовые
40
48
2. Настоящее
постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
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