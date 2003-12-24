Законы Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 1293

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2003 года № 227 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2003 года № 227 «Об утверждении Правил выплаты средств на сохранение и развитие элитного семеноводства и племенного дела на 2003 год» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 114) следующие изменения и дополнение: в Правилах выплаты средств на сохранение и развитие элитного семеноводства и племенного дела на 2003 год, утвержденных указанным постановлением: в пункте 13: абзац второй подпункта 1) изложить в следующей редакции: «по озимым культурам и саженцам — до 24 декабря 2003 года»; абзац четвертый подпункта 2) после слов «элитных семян» дополнить словами «за исключением саженцев»; в приложении к указанным Правилам: подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) нормативы субсидий на 1 тонну (штуку) реализованных элитных семян сельскохозяйственных культур:



Вид продукции Удешевление стоимости 1 тонны (штуки) элитных семян (%, до) Норматив субсидии на 1 тонну (штуку)

реализованных элитных семян, (тенге, до) Зерновые и зернобобовые, кроме кукурузы и риса 40 12 073 Кукуруза, включая гибриды первого поколения 40 74 000 Рис 40 16 960 Подсолнечник, включая гибриды первого поколения 40 60 000 Прочие масличные культуры 40 36 000 Картофель 40 27 630 Люцерна 40 127 200 Прочие многолетние травы 40 48 800 Однолетние травы 40 12 680 Сахарная свекла 40 468 500 Хлопок, включая первую репродукцию 40 23 320 Саженцы плодовые 40 48 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ