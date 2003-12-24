Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 1293
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2003 года № 227 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2003 года № 227 «Об утверждении Правил выплаты средств на сохранение и развитие элитного семеноводства и племенного дела на 2003 год» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 114) следующие изменения и дополнение: в Правилах выплаты средств на сохранение и развитие элитного семеноводства и племенного дела на 2003 год, утвержденных указанным постановлением: в пункте 13: абзац второй подпункта 1) изложить в следующей редакции: «по озимым культурам и саженцам — до 24 декабря 2003 года»; абзац четвертый подпункта 2) после слов «элитных семян» дополнить словами «за исключением саженцев»; в приложении к указанным Правилам: подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) нормативы субсидий на 1 тонну (штуку) реализованных элитных семян сельскохозяйственных культур:

Вид продукции Удешевление стоимости 1 тонны (штуки) элитных семян (%, до) Норматив субсидии на 1 тонну (штуку)
реализованных элитных семян, (тенге, до) Зерновые и зернобобовые, кроме кукурузы и риса 40 12 073 Кукуруза, включая гибриды первого поколения 40 74 000 Рис 40 16 960 Подсолнечник, включая гибриды первого поколения 40 60 000 Прочие масличные культуры 40 36 000 Картофель 40 27 630 Люцерна 40 127 200 Прочие многолетние травы 40 48 800 Однолетние травы 40 12 680 Сахарная свекла 40 468 500 Хлопок, включая первую репродукцию 40 23 320 Саженцы плодовые 40 48 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Более 300 деревьев посадили на территории Малого Талдыколя
Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" ответил на претензии антимонопольщиков
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]