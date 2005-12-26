Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года, № 270

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно. 2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года № 100 «Об утверждении ставок лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 30) следующее дополнение: в ставках лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, утвержденных указанным постановлением: в главе 1 «Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче лицензий»: пункт 4 дополнить подпунктом 51) следующего содержания: «51) первичная переработка хлопка-сырца в хлопок-волокно 10». 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года № 1270

Квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно, включают наличие: 1) технического проекта и технологического регламента по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно; 2) на хлопкоочистительном заводе: не менее одного хлопкоприемного пункта; оборудования, предназначенного для осуществления технологических операций по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно; устройства для формирования проб из кип хлопка-волокна; весового оборудования; вентиляционного оборудования; погрузочно-разгрузочной техники (оборудования); производственно-технологической лаборатории для определения качества хлопка; специально отведенного места для хранения хлопка; 3) на хлопкоприемном пункте, находящемся вне места расположения хлопкоочистительного завода: открытой (крытой) площадки для складирования и хранения хлопка-сырца; весового оборудования; вентиляционного оборудования; лабораторного оборудования для отбора проб и определения качества хлопка-сырца; погрузочно-разгрузочной техники (оборудования); 4) пропускного режима на хлопкоочистительном заводе, а также хлопкоприемном пункте, находящемся вне места расположения хлопкоочистительного завода; 5) специалистов с соответствующим технологическим образованием.